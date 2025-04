Concorso secondaria PNRR2 convocazioni prova suppletiva 5 maggio Elenco sedi aule TAR ELENCO IN AGGIORNAMENTO

Concorso per la scuola secondaria PNRR2 di cui al DDG n. 3059/2024: con decreto n. 808 dell'08 aprile 2025 il Ministero ha annullato uno dei quesiti della prova scritta svolta il pomeriggio del 27 febbraio.L'articolo Concorso secondaria PNRR2: convocazioni prova suppletiva 5 maggio. ELENCO sedi + aule TAR ELENCO IN AGGIORNAMENTO . Leggi su Orizzontescuola.it per la scuoladi cui al DDG n. 3059/2024: con decreto n. 808 dell'08 aprile 2025 il Ministero ha annullato uno dei quesiti dellascritta svolta il pomeriggio del 27 febbraio.L'articoloTARIN

Potrebbe interessarti anche:

Concorso PNRR2 per la scuola secondaria, M5S chiede maggiore trasparenza su ricalcolo punteggio e accesso prova orale

Già lo scorso 12 marzo il M5S aveva proposto una interrogazione parlamentare in cui si chiedeva conto di quanto stava accadendo dopo l'espletamento della prova scritta del concorso DDG n. 3059/2024 ...

Concorso PNRR2 docenti scuola infanzia/primaria e secondaria: come si svolge la prova scritta. VIDEO tutorial Ministero

Candidati convocati. Tutto pronto per le prove scritte del concorso docenti di scuola dell'infanzia e primaria e secondaria di primo e secondo grado, che si svolgeranno il 19 febbraio (infanzia e ...

Percorsi abilitanti scuola secondaria anno accademico 2024/25: quale sceglie chi ha partecipato al concorso PNRR2

Percorsi abilitanti anno accademico 2024/25: sono i giorni delle iscrizioni. Tra concorso PNRR1 e concorso PNRR2, scelta tra 30 36 e 60 CFU, vincitori e idonei, laureandi e laureati, ITP e classi di ...

Concorso secondaria PNRR2: convocazioni candidati prova suppletiva del 5 maggio. Elenco sedi + aule TAR [ELENCO IN AGGIORNAMENTO]. Concorso docenti PNRR2, l'attesa per l'orale: ecco quando si dovrebbero conoscere i punteggi minimi. Concorso docenti secondaria PNRR2, quando si svolgerà la prova orale. Prova scritta concorsi PNRR 2: i calendari vanno dal 19 al 27 febbraio. Concorso docenti secondaria PNRR2, il 5 maggio alle 15.30 prova suppletiva di 5 minuti. AVVISO calendario. Concorsi PNRR2 secondaria, 'mistero' sulle prove orali mentre continuano le segnalazioni dei docenti. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da msn.com: Concorso Docenti PNRR 2, continuano le convocazioni Prova Orale: dove e per chi - Sempre più candidati al concorso docenti PNRR2 ricevono le convocazioni per svolgere la prova orale. Si tratta di infanzia e primaria, che hanno svolto la prova scritta il 19 febbraio, prima dei colle ...

ticonsiglio.com riferisce: Prova suppletiva concorso PNRR 2 per Docenti di scuola secondaria: le Istruzioni per i candidati pubblicate dal Ministero - Il Ministero dell'istruzione ha pubblicato le indicazioni per i candidati che devono sostenere la prova suppletiva del concorso PNRR 2 per docenti di scuola secondaria. Ecco le istruzioni del Minister ...

Come scrive orizzontescuola.it: Concorso secondaria PNRR2, ecco in quali regioni si svolgerà la prova suppletiva del 5 maggio. Elenco su InPA - In seguito all'espletamento della prova scritta del concorso PNRR2 bandito con DDG n. 3059/2024, sono state ben 43 le segnalazioni di quesiti ritenuti errati. Dopo attenta analisi la Commissione nazio ...