Avete vinto voi due The Couple la coppia vincitrice della seconda puntata

seconda puntata di The Couple. Ilary Blasi l’ha ovviamente condotta col supporto degli opinionisti Francesca Barra e Luca Tommassini. Non ci sono state eliminazioni, quindi tutti restano ancora in lizza per il montepremi da un milione di euro, ma una coppia si è portata a casa una vittoria.Dopo aver affrontato alcune prove, la coppia di concorrenti in questione ha sconfitto tutti ed è riuscita a vincere la seconda puntata di The Couple. Gioia enorme per loro e fortissima delusione per tutti gli altri, che hanno anche assistito a qualcosa che certamente li mette ora maggiormenter in difficoltà.Leggi anche: “Tutti cercano Antonino”. The Couple, Spinalbese senza pace: cosa vogliono da luiThe Couple, chi ha vinto la seconda puntata: ecco la coppia vincitriceDurante la prima prova di The Couple, a piazzarsi nelle prime tre posizioni sono stati rispettivamente Manila e Stefano (primi), Lucia e Irma (secondi), e Danilo e Fabrizio (terzi). Leggi su Caffeinamagazine.it Nella serata di lunedì 14 aprile c’è stata ladi The. Ilary Blasi l’ha ovviamente condotta col supporto degli opinionisti Francesca Barra e Luca Tommassini. Non ci sono state eliminazioni, quindi tutti restano ancora in lizza per il montepremi da un milione di euro, ma unasi è portata a casa una vittoria.Dopo aver affrontato alcune prove, ladi concorrenti in questione ha sconfitto tutti ed è riuscita a vincere ladi The. Gioia enorme per loro e fortissima delusione per tutti gli altri, che hanno anche assistito a qualcosa che certamente li mette ora maggiormenter in difficoltà.Leggi anche: “Tutti cercano Antonino”. The, Spinalbese senza pace: cosa vogliono da luiThe, chi hala: ecco laDurante la prima prova di The, a piazzarsi nelle prime tre posizioni sono stati rispettivamente Manila e Stefano (primi), Lucia e Irma (secondi), e Danilo e Fabrizio (terzi).

Potrebbe interessarti anche:

Le due artiste si sono esibite con Skyfall, brano di Adele che ha vinto anche il premio Oscar 2013 come miglior canzone. Lucio Corsi e Topo Gigio (sì, avete capito bene) secondi, Fedez e Masini terzi

Ora 1.13: Carlo Conti dà lo stop al televoto, les jeux sont faits. In questa serata delle cover di Sanremo 2025, ritenuta universalmente la più divertente, abbiamo due vincitrici (e una classifica ...

“Voi due avete vinto”. The Couple, l’annuncio di Ilary Blasi: chi sono i vincitori della prima puntata

Nella serata di lunedì 7 aprile ha preso il via The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi che mette in palio un montepremi record da un milione di euro. Sono otto le coppie che si ...

Catania-Avellino 1-2, Toscano: "Meritavamo di più, loro hanno vinto con due tiri. Non mi va giù il risultato"

Il Catania cade in casa contro l'Avellino e interrompe la propria striscia positiva. Protagonista assoluto Patierno, autore di una doppietta decisiva che consente ai lupi di tornare in vetta alla ...

Peanuts, va bene, hai vinto di nuovo. I Philadelphia Eagles hanno vinto il Super Bowl. Lotteria Italia 2025, tutti i biglietti vincenti e come verificare se avete vinto: i premi milionari e da 100, 50 e 20 mila euro. Carlos Sainz si PRENDE GIOCO della sconfitta di Lewis Hamilton!. Sanremo, scoppia la rissa Scanu-Carone prima del Festival: "Hai vinto con la mia canzone" | .it. Estrazione di Superenalotto, Lotto e 10eLotto di oggi giovedì 2 gennaio 2025. Ne parlano su altre fonti

Come scrive msn.com: The Couple, seconda puntata: nominati e chi ha vinto. Manila Nazzaro: “Su di me un anno di shitstorm” - Le coppie di concorrenti nominate, e quindi al televoto, al termine della seconda puntata, ovvero quella di lunedì 14 aprile, di The Couple sono Elena Barolo e Thais Wiggers e Pierangelo Greco e ...