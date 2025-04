La forza del sistema Brianza Aiutiamo chi investe qui e incoraggiamo la scuola

Brianza? "Ho registrato grande soddisfazione per le presenze, sia da parte di chi ha scelto di restare al Salone, sia da parte di chi ha preferito il Fuorisalone. Non visitatori generici, ma persone interessate al prodotto, il 70% stranieri, soprattutto asiatici". Ilgiorno.it - La forza del sistema Brianza: "Aiutiamo chi investe qui e incoraggiamo la scuola" Leggi su Ilgiorno.it "Mi stupisce sempre la capacità delle nostre aziende di rinnovare il design e di presentarsi ogni anno all’appuntamento con pezzi nuovi. Farlo in 12 mesi è un’impresa, significa cambiare completamente il catalogo mentre ancora stai producendo i pezzi di quello precedente". Luca Santambrogio, presidente della Provincia e sindaco di Meda, la città che guida il distretto del legno-arredo, ha girato in lungo e in largo tra stand, installazioni e showroom del Salone e del Fuorisalone. Che idea ha potuto farsi dello stato di salute del mobile in? "Ho registrato grande soddisfazione per le presenze, sia da parte di chi ha scelto di restare al Salone, sia da parte di chi ha preferito il Fuorisalone. Non visitatori generici, ma persone interessate al prodotto, il 70% stranieri, soprattutto asiatici".

