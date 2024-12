Ilrestodelcarlino.it - I ragazzi di Bigica sconfitti dal Milan

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

SASSUOLO 24 Sassuolo: Scacchetti; Parlato, G.Benvenuti. Di Bitonto, Barani (37’ s.t. T.Benvenuti); Seminari (46’ Bruno), Lopes (17’ s.t. Tomsa), Frangella; Knezovic; Vedovati (24’ s.t. Moriano), Daldum (17’ s.t. Minta). All.(Viganò, Leone, Negri, Sibilano, Mussini, Cardascio): Longoni; Dutu, Nissen, Paloschi; Bakoune, Eletu, Sala, Perera; Bonomi (17’ s.t. Perin), Scotti (45’ s.t. Mancioppi), Siman (26’ s.t. Ibrahimovic). All. Guidi Arbitro: Drigo di Portogruaro Reti: 3’ p.t. e 24’ s.t. Scotti, 22’ e 30’ p.t. Vedovati, 37’ p.t. Sala, 42’ p.t. Siman Note: espulso (19’ s.t.) Tomsa per gioco scorretto, ammoniti Bonomi, Lopes, G. Benvenuti, Knezovic, Mancioppi Perde la terza partita stagionale il Sassuolo Primavera: al Ricci festeggia il, che emerge nella ripresa, schioda il 2-2 dell’intervallo a metà ripresa e, con il Sassuolo, tenuto fin lì in gara da due gol di Vedovati, in 10, piazza l’allungo decisivo.