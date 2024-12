Ilfattoquotidiano.it - “Ho scoperto il regalo di Natale che mi ha fatto il mio fidanzato milionario e ora sto rivalutando il nostro rapporto, non so se andare avanti”: lo sfogo virale su Reddit

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Gelosia ingiustificata? Posizione condivisibile? La storia che stiamo per raccontare arriva dae hail giro di diversi tabloid, compreso il Daily Mail. Una ragazza, in ‘modalità anonima’, come quasi sempre accade sulla piattaforma, ha condiviso la sua rabbia perché il suo “”, parole sue, ha regalato a lei e alla di lui sorella una felpa del college mentre per la sua mamma ha scelto un gioiello dal valore di oltre 1000 dollari. Come lo sa? “Stavo spostando i pacchetti nelsalotto quando ho visto due pacchetti con le felpe e poi un bigliettino con scritto ‘per Mamma’ e uno scontrino di un marchio di gioielli di lusso”.La donna non l’ha presa afbene al punto da rivalutare la relazione ma, a suo dire, questa reazione dipende dalla relazione che il suo ragazzo ha con la madre: “Una volta mi ha regalato un anello con nodo d’amore, che è stato davvero dolce, ma quando l’ha detto a sua madre lei è andata su tutte le furie.