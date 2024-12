Movieplayer.it - Here, la recensione: Robert Zemeckis e il tempo e lo spazio di un film da amare

La scenografia che diventa sceneggiatura in unche elabora tecnica e storytelling, mischiando vita, ricordi e amore. Irresistibile e commovente. Protagonisti Tom Hanks e Robin Wright. Al cinema dal 9 gennaio. Non riusciamo davvero a comprendere perché, negli Stati Uniti, venga puntualmente snobbato dalla critica. Certo, il suo live action di Pinocchio era decisamente imbarazzante, ma sia Allied - Un'ombra nascosta che Benvenuti a Marwen e, in parte, anche Le streghe del 2020, non sono affattoda buttare. Un pensiero, il nostro, che frullava in testa mentre guardavamo, con incredibile partecipazione emotiva, il suo ultimo (splendido) lavoro,. Nemmeno a dirlo, pesantemente e ingiustamente criticato da una stampa americana che sta assottigliando il pensiero critico relegandolo agli estremi di due poli opposti.