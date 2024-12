Tvzap.it - Fedez, fan preoccupati per la sua salute: interviene la madre

Leggi su Tvzap.it

Personaggi Tv. I telespettatori sono rimasti increduli quando hanno vistoa Sarà Sanremo, la serata che anticipa il Festival della canzone italiana che è andata in onda ieri, mercoledì 18 dicembre 2024, su Rai 1. ha raggiunto sul palco Carlo Conti per svelare il titolo della canzone che porterà in gara al Teatro Ariston dall’11 febbraio, “Battito”, e dire poche parole per definirla. Ma le parole di, insieme al suo atteggiamento un po’ impacciato, hanno messo in agitazione i fan. Poco fa, ladi, Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, ha rotto il silenzio dopo la partecipazione del figlio a Sarà Sanremo. Cosa ha rivelato? (Continua dopo le foto)Leggi anche: Affittato l’attico dei Ferragnez: chi lo abita adesso e quanto paga al meseLeggi anche: “Uomini e Donne”, svelato il nome dell’ex corteggiatrice con cui Michele si sentiva all’insaputa di tuttipresenta il brano “Battito”Tra i 29 Big di Sanremo 2025, ancheha partecipato a Sarà Sanremo, il programma che anticipa il Festival in onda ieri su Rai 1.