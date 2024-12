Elezioni CIO chi sono i sette candidati e qual è il loro programma | nel 2025 si vota per il dopo Bach

Leggi su Sportface.it

A marzo il mondo dello sport eleggerà il nuovo presidente del CIO, che entrerà in carica il 14 giugno, quando scadrà il mandato di Thomas. Lazione avrà luogo durante la 144a sessione del CIO in Grecia tra il 18 e il 21 marzo. Lezioni continueranno finché un candidato non otterrà la maggioranza assoluta dei voti. Il candidato che otterrà il minor numero di voti in ogni turno verrà eliminato e non prenderà parte al turno successivo. Tra ispicca Sebastian Coe, che ha guidato a lungo la federazione mondiale di atletica. Poi il principe Feisal al Hussein di Giordania, ex presidente del comitato olimpico nazionale giordano. Quindi Juan Antonio Samaranch Jr., uno dei quattro vicepresidenti del Cio. Infine David Lappartient, Morinari Watanabe, Johan Eliasch, rispettivamente a capo della Federiclismo, Federginnastica e Federsci mondiale.