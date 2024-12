Dybala al Galatasaray | svolta Roma trattativa segreta per il sostituto

Leggi su Sportface.it

La Joya può salutare la formazione capitolina che lavora alla successione:, individuato il nuovo attaccanteÈ il momento di dirsi addio. Per laforse si è arrivato il tempo dei saluti con qualche rimpianto per quel che poteva essere e non è stato.La Joya nelle prossime settimane potrebbe chiudere i bagagli e volare a Istanbul dove ilha scelto lui per rendere ancora più scoppiettante il proprio attacco. Osimhen e Mertens non bastano, ora che si è fatto male Icardi, il club turco vuole anche la Joya e sta lavorando per fare in modo che arrivi il sì. Danon ci saranno richieste indecenti, anzi la società capitolina è pronto a lasciarlo partire anche gratis, liberandosi così di un ingaggio che – con altre 4-5 partite da titolare – diventerebbe da 10 milioni complessivi.