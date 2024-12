Daniele Novara | esclusione Tony Effe? Errore l’invito Comune di Roma

Leggi su Ildenaro.it

, 19 dic. (askanews) – “Il punto da cui partire non è quello di gridare alla censura ma capire quale è stato il verodell’amministrazionena: non tanto cancellarequanto, precedentemente, pensare che questo trapper potesse calcare un palco così importante e istituzionale”: lo ha affermato, pedagogista e autore di best seller, in merito all’didal concerto di Capodanno a. “Le canzoni di questi presunti divi sono quasi sempre misogine e portatrici di istigazione alla sopraffazione e alla prepotenza”, ha aggiunto. “Sfatiamo anche un falso mito che fa comodo ad artisti e major discografiche ma che non corrisponde alla realtà: il target di queste canzoni trap non sono gli adolescenti e i ventenni ma, piuttosto, i bambini nel pieno dell’infanzia, attorno ai 10 anni, che le ascoltano tramite youtube e le tantissime piattaforme che le propongono in modo incessante”, ha sottolineato ancora