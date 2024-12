Ilgiorno.it - Dagli insulti al “non mi puntare il dito”: bagarre in Consiglio comunale a Pavia, poi il sindaco si scusa con tutta la città

Leggi su Ilgiorno.it

, 19 dicembre 2024 – Ancora tensioni indove è in discussione il bilancio. Dopo lo scontro verbale tra ilMichele Lissia e il capogruppo di Fratelli d’Italia Nicola Niutta, mercoledì sera la lite è scoppiata tra la consigliera della Lega Eugenia Marchetti che per protesta martedì aveva abbandonato l’aula e il rappresentante di Azione Antonio Demontis. Quando l’esponente dell’opposizione ha iniziato a parlare, dai banchi della maggioranza sono volati. “Non miil”, ha detto al microfono Marchetti prima che il presidente delFabio Castagna sospendesse la seduta. “Invito tutti a tornare a una gestione deldai principi minimi di rispetto – ha sollecitato il capogruppo della Lega Daniele Comini – e di usare toni decorosi per il consesso”.