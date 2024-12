Ilrestodelcarlino.it - Cresce la povertà. E serve aiuto per i bimbi

A Fanola, lo dicono i numeri dell’Opera Padre Pio che nel 2024 ha consegnato 54mila pasti gratuiti, 10mila in più rispetto all’anno precedente. Tra coloro che bussano alla porta della mensa dei poveri di via Malvezzi non solo stranieri. "Ormai ci sono tanti fanesi – fa notare il presidente dell’Opera Padre Pio Mauro Guerri – comprese le giovani coppie. Ogni giorno offriamo oltre 300 pasti che sono consegnati già pronti a chi ne fa richiesta". Dal 2022 l’associazione di volontariato non fornisce più i pasti a tavola, come avveniva un tempo. L’interno della struttura è infatti riservato all’accoglienza, in accordo con la Prefettura e Ministero dell’Interno, di donne migranti e dei loro bambini (questi al momento i paesi di provenienza Tunisia, Costa d’Avorio, Nigeria e Albania).