Ilrestodelcarlino.it - Corso Anusca per Dirigenti Innovativi negli Enti Locali con Michele Bertola

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Unper "‘fuori dal comune’". A proporlo è stata, in una due giorni vissuta da una trna di iscritti nella sede castellana di viale Terme dell’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato e Anagrafe. A guidare quello che è stato definito e titolato "assessment formativo per persone innovative" è stato, coadiuvato da Elena Gamberini, Dg dell’Unione Reno Galliera, e Alessandro Francioni, pari ruolo dell’Unione Valle del Savio., 63 anni, è anche presidente dell’Andigel, l’Associazione nazionale dei direttori generali, e ha svolto il ruolo di Dg in diversi comuni emiliano romagnoli e del nord Italia. Partendo da Cinisello Balsamo, ha avuto poi un’esperienza di sei anni a Cesena, di quattro a Imola e di due a Legnano. Attualmente lavora per il comune di Monza ma, soprattutto, ha vissuto 8 intensissimi anni a Bergamo, quelli coincisi anche con l’esplosione della pandemia che ha visto proprio il comune lombardo tra i più colpiti.