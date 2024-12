Ilrestodelcarlino.it - Castel del Rio: 62 interventi e 31 milioni per la ricostruzione post alluvione

Gettare il cuore oltre l’ostacolo per vincere la maratona della. Una sfida che adel Rio, il più piccolo dei comuni di una vallata del Santerno falcidiata dalle frane causate dalle piogge record di maggio 2023, conta ben 62per oltre 31di fondi stanziati. Di questi, 5,5 serviranno per dare il via a 16 cantieri in capo all’ufficio tecnico comunale costretto da tempo agli straordinari: "Un sacrificio immane a cui abbiamo fatto fronte con risorse ordinarie, soprattutto dal punto di vista numerico di forza lavoro – spiega il vicesindaco alidosiano Davide Righini con delega ai lavori pubblici -. Ritmi altissimi e una grande risa da parte dei nostri uffici. È stato fondamentale definire in tempi celeri le realtà, molte delle quali su scala locale, a cui affidare progetti e lavori per ottenere rise tempestive e concrete".