Buon cibo, eventi, ristoranti e atmosfera di festa nel podcast di Gastronomika

Ilsettimanale divi porta a fare un tour nelle tradizioni natalizie.Partiamo dalla Sardegna, dai ricordi dei Natali passati con Giovanni Fancello, giornalista e gastronomo, autore del libro appena uscito per Arkadia Editore “Grazia Deledda e il”.Sentiremo poi il racconto di Rossana Borroni sulle origini del pandolce, il tipico dolce natalizio genovese, e conosceremo i segreti del Christstollen tedesco e gli indirizzi dei miglioridi Monaco di Baviera con la giornalista Valentina Linzalata, l’inviata della settimana.I consigli di Rossana Borroni da Genova:Botteghe storiche di GenovaAntica Confetteria Romanengo, via Soziglia, 74/76 – GenovaDrogheria Torielli, via di S. Bernardo, 32/R – GenovaPasticceria Tagliafico, via Galata, 31R – GenovaPasticceria Profumo, via del Portello 2R – GenovaLa Vecchia Distilleria Famiglia Guglielmi, Piazza Libertà – Vallebona, ImperiaTendenze dal mondoI consigli di Valentina Linzalata per il Natale a Monaco di Baviera:I mercatini di Monaco di BavieraRistorante Il RisottoCafé ReitschuleBotanista Café ClubJoy of MadhuGlidel weekend:Sagra della salsiccia a Villanova Tulo, Sassari, sabato 21 dicembre 2024Festival del Tartufo in Lunigiana, a Bagnone, Massa-Carrara, il 22 e 23 dicembre 2024Le Cantine di Marco Agrippa, ad Arpino, Frosinone, domenica 22 dicembre 2024I consigli della settimanaIl ristorante di Anna Prandoni: Luigi Pomata, viale Regina Margherita, 18 – CagliariIl vino di Andrea Moser: Champagne Mellifera Extra Brut, LointierIlè a cura di Samanta Cornaviera, ascoltalo subito!