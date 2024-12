Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 18 Dicembre 2024. Sarà Sanremo (15%) batte Bocelli che crolla al 12.4%

Nella serata di ieri,18, su Rai1 la serata dedicata aGiovaniha interessato .000 spettatori pari al % di share (i titoli delle canzoni, i vincitori, il dato dello scorso anno con Amadeus, Fedez annuncia il titolo del suo brano). Su Canale5 la seconda e ultima puntata di Andrea30: The Celebration conquista .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 The New Toy intrattiene .000 spettatori pari al %. Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Roma-Sampdoria incolla davanti al video .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha visto? segna .000 spettatori e il %. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 La mala: banditi a Milano raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 Autumn in New York ottiene .000 spettatori con il %.