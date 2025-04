Lortica.it - ABT Festival fa tappa a Chiusi della Verna: natura, spiritualità e pedalate ecologiche

Leggi su Lortica.it

Alla Fiera del Cicloturismo di Bologna è stato presentato l’ABT, evento nazionale dedicato alla promozione dell’Appennino attraverso cicloturismo, cultura e sostenibilità. Dal 20 giugno al 20 luglio 2025, 14 Comuni – uno per ogni regione attraversata dalla dorsale appenninica – ospiteranno il Villaggio del, con talk, forum, attività per bambini ealla scoperta del territorio.Tra le tappe, il 28 giugno protagonista sarà(AR), borgo immerso nel Casentino noto per il Santuario di San Francesco alla, luogo die pace. Qui, i visitatori potranno esplorare le eccellenzeli, culturali e gastronomicheToscana appenninica, partecipare al Forum Regionale sullo Sviluppo Sostenibile e vivere l’esperienza di una pedalata collettiva tra i boschi e le storie del luogo.