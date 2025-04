Femminicidio di Ilaria Sula | convalidato l’arresto Mark Antony Samson I sospetti sulla madre di lui

convalidato l’arresto di Mark Antony Samson, reoconfesso dell’omicidio di Ilaria Sula, la studentessa 22enne della Sapienza originaria di Terni, che è stata accoltellata nella casa dell’indagato – ora sotto sequestro – di via Homs, nel quartiere Africano di Roma. Il cadavere della giovane era stato messo dall’omicida all’interno di una valigia, poi gettata in una scarpata tra frigoriferi e rifiuti di ogni genere abbandonati vicino al Comune di Poli, ad alcuni chilometri dalla Capitale. Nell’ordinanza il gip di Roma riconosce la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il 23enne, ex fidanzato della vittima, è detenuto nel carcere di Regina Coeli per le accuse di omicidio volontario aggravato e accertamento di cadavere.I sospetti sulla madre – Dopo la confessione, resta da capire quale e se ci sia stato un ruolo nei genitori di Samson, che erano in casa nel momento del Femminicidio. Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio di Ilaria Sula: convalidato l’arresto Mark Antony Samson. I sospetti sulla madre di lui Leggi su Ilfattoquotidiano.it È statodi, reoconfesso dell’omicidio di, la studentessa 22enne della Sapienza originaria di Terni, che è stata accoltellata nella casa dell’indagato – ora sotto sequestro – di via Homs, nel quartiere Africano di Roma. Il cadavere della giovane era stato messo dall’omicida all’interno di una valigia, poi gettata in una scarpata tra frigoriferi e rifiuti di ogni genere abbandonati vicino al Comune di Poli, ad alcuni chilometri dalla Capitale. Nell’ordinanza il gip di Roma riconosce la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il 23enne, ex fidanzato della vittima, è detenuto nel carcere di Regina Coeli per le accuse di omicidio volontario aggravato e accertamento di cadavere.I– Dopo la confessione, resta da capire quale e se ci sia stato un ruolo nei genitori di, che erano in casa nel momento del

