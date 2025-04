Convocati Juventus Next Gen per il Crotone | nella lista dei 26 riappare un giocatore! L’elenco completo

JuventusNews24Convocati Juventus Next Gen per il Crotone, Brambilla ne convoca 26 per la sfida prevista oggi: c’è un rientro!Massimo Brambilla ha stilato i Convocati per Juventus Next Gen Crotone, sfida valida per la 35^ giornata del girone C di Serie C. Come da un po’ di tempo a questa parte, la lista è sempre abbastanza corposa. Oggi, però, lo è ancora di più grazie a una presenza molto importante: quella di Vasilije Adzic.SERIE C Juventus Next GEN-Crotone, I Convocati1 Garofani3 Afena-Gyan5 Macca6 Comenencia9 Mancini10 Anghelè11 Cudrig13 Poli16 Amaradio17 Guerra23 Scaglia F.24 Citi25 Scaglia S.26 Gil Puche28 Owusu30 Daffara31 Puczka33 Perotti34 Turco40 Villa44 Deme45 Adzic46 Turicchia73 Faticanti79 Silva Semedo99 PietrelliLeggi su Juventusnews24. Juventusnews24.com - Convocati Juventus Next Gen per il Crotone: nella lista dei 26 riappare un giocatore! L’elenco completo Leggi su Juventusnews24.com di RedazioneNews24Gen per il, Brambilla ne convoca 26 per la sfida prevista oggi: c’è un rientro!Massimo Brambilla ha stilato iperGen, sfida valida per la 35^ giornata del girone C di Serie C. Come da un po’ di tempo a questa parte, laè sempre abbastanza corposa. Oggi, però, lo è ancora di più grazie a una presenza molto importante: quella di Vasilije Adzic.SERIE CGEN-, I1 Garofani3 Afena-Gyan5 Macca6 Comenencia9 Mancini10 Anghelè11 Cudrig13 Poli16 Amaradio17 Guerra23 Scaglia F.24 Citi25 Scaglia S.26 Gil Puche28 Owusu30 Daffara31 Puczka33 Perotti34 Turco40 Villa44 Deme45 Adzic46 Turicchia73 Faticanti79 Silva Semedo99 PietrelliLeggi sunews24.

