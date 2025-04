Sololaroma.it - Roma-Juventus, Tudor: “Non sarà decisiva, Cambiaso e Douglas Luiz in panchina”

Mancano poco più di 24 ore al calcio d’inizio di, big match del 31° turno di Serie A. Alla vigilia della sfida, Igorha parlato ai cronisti presenti in conferenza stampa: “Domani è importante, ma nonper la Champions. Chiaro che ci sono sempre meno punti a disposizione. Lasta facendo bene e ci aspettiamo una partita difficile. Pensiamo a noi stessi“. Su Ranieri: “Chiaro, ha fatto la differenza. Le partite con lami sono sempre piaciute, le difficoltà ci saranno sempre. Non serve andare sui singoli, tutti sono forti in squadre così“. Sulla possibile formazione: “sono tornati con la squadra ieri, vanno in, sicuramente non giocheranno dall’inizio. Koopmeiners? Ne abbiamo parlato tanto di lui, anche troppo, non bisogna mai parlare troppo dei singoli.