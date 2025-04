Studentessa uccisa a Roma gip ' per Samson anche rischio fuga'

fuga, rischio di reiterazione del reato e inquinamento probatorio. Sono le esigenze cautelari che hanno portato il gip di Roma a convalidare ieri il fermo di Mark Antony Samson, reoconfesso dell'omicidio di Ilaria Sula. Nell'ordinanza il giudice riconosce la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il 23ennne è detenuto nel carcere di Regina Coeli per le accuse di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. Quotidiano.net - Studentessa uccisa a Roma, gip 'per Samson anche rischio fuga' Leggi su Quotidiano.net Pericolo didi reiterazione del reato e inquinamento probatorio. Sono le esigenze cautelari che hanno portato il gip dia convalidare ieri il fermo di Mark Antony, reoconfesso dell'omicidio di Ilaria Sula. Nell'ordinanza il giudice riconosce la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il 23ennne è detenuto nel carcere di Regina Coeli per le accuse di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere.

