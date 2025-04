Daniela Ruggi perquisita la casa del fratello Alberto | sequestrati i cellulari

casa di Alberto Ruggi, fratello di Daniela Ruggi, sequestrando alcuni dispositivi informatici. L'operazione, come sottolinea l'avvocata Deborah De Cicco, non avrebbe niente a che fare con le indagini per la scomparsa della 31enne, ancora avvolta nel mistero. Leggi su Fanpage.it Le forze dell'ordine hanno effettuato una perquisizione indidi, sequestrando alcuni dispositivi informatici. L'operazione, come sottolinea l'avvocata Deborah De Cicco, non avrebbe niente a che fare con le indagini per la scomparsa della 31enne, ancora avvolta nel mistero.

