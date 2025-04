Chi era Margherita di Liddo la 32enne incinta morta insieme alla mamma Rosa nell’incidente a Trani

incinta al settimo mese del suo primo figlio Margherita Di Liddo, la giovane morta nelle scorse ore nel drammatico incidente stradale sulla strada che collega Andria a Bisceglie, all'altezza di Trani. insieme a lei, deceduta anche la madre Rosa Mastrototaro. Leggi su Fanpage.it Aveva 32 anni ed eraal settimo mese del suo primo figlioDi, la giovanenelle scorse ore nel drammatico incidente stradale sulla strada che collega Andria a Bisceglie, all'altezza dia lei, deceduta anche la madreMastrototaro.

