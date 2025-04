Ilnapolista.it - Sinner: «Ero molto fragile, sono successe cose che non mi aspettavo, reazioni dentro di me inattese»

Sky Sport ha mandato in onda il resto dell’intervista fatta a Jannik. Questa mattina Sky Tg 24 ne aveva rilasciato una piccola anticipazione. Di seguito il resto delle parole del numero uno del tennis al momento squalificato.: «A volte sento che è un po’ ingiusto quello che sto passando»Le parole di:«Ho vissuto questo periodo in manieratranquilla. La sospensione di tre mesi era una decisione da prendere in poco tempo, anche se io non ero tanto d’accordo. Alla fine si deve scegliere il male minore e credo che sia quello che ho fatto. Anche se a volte sento che è un po’ ingiusto quello che sto passando, ma è anche vero che poteva andare anchepeggio no?».«Tutta questa storia poteva essere ancora più ingiusta, quindi è andata così. Eroperchéche non midi me