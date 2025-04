Anm | Dl sicurezza? Messaggio inquietante

inquietante il Messaggio del Dl sicurezza,che sembra avere solo un duplice obiettivo:creare nella collettività un problema che non esiste, non mi pare che ci sia alcun allarme sociale o alcuna questione emergenziale legata all' ordine pubblico, e tentare di porre le basi per la repressione del dissenso". Così il segretario Anm, Maruotti, al Comitato direttivo dell'Associazione. Per Parodi,presidente Anm, è "documento molto complesso", "destinato ad avere il consenso di alcuni cittadini e un forte dissenso da parte di altri". Leggi su Servizitelevideo.rai.it 12.54 "E'ildel Dl,che sembra avere solo un duplice obiettivo:creare nella collettività un problema che non esiste, non mi pare che ci sia alcun allarme sociale o alcuna questione emergenziale legata all' ordine pubblico, e tentare di porre le basi per la repressione del dissenso". Così il segretario Anm, Maruotti, al Comitato direttivo dell'Associazione. Per Parodi,presidente Anm, è "documento molto complesso", "destinato ad avere il consenso di alcuni cittadini e un forte dissenso da parte di altri".

Anm: dal Dl sicurezza arriva un messaggio inquietante. Anm, da Dl sicurezza arriva un messaggio inquietante. Dl Sicurezza, nuovo scontro governo-Anm. Magistrati: ‘Testo inquietante’. Dl Sicurezza, agenti feriti a Roma negli scontri. Anm: "Messaggio inquietante". Anm: «Il dl sicurezza è un tentativo di porre le basi per la repressione del dissenso. Anm, da Dl sicurezza arriva un messaggio inquietante. Ne parlano su altre fonti

Anm: dal Dl sicurezza arriva un messaggio inquietante - "E' inquietante il messaggio del dl sicurezza, che sembra avere solo un duplice obiettivo: da un lato, creare nella collettività un problema che non esiste, non mi pare che ci sia alcun allarme ... (ansa.it)

Dl sicurezza, Maruotti (Anm): dà un messaggio inquietante - Roma, 5 apr. (askanews) – “E’ inquietante il messaggio del dl sicurezza, che sembra avere solo un duplice obiettivo: da un lato, creare nella collettività un problema che non esiste, non mi pare che c ... (askanews.it)

Decreto Sicurezza, Anm: “Un messaggio inquietante" - “Abbiamo una priorità e ne sono consapevole: dobbiamo andare sui territori a spiegare le nostre ragioni ai cittadini sul no alla separazione delle carriere. E sono fiducioso che i cittadini inizino a ... (msn.com)