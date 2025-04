Difesa Tajani Difficile arrivare al 5% del Pil sicuramente il 2%

Difficile arrivare al 5% del Pil per la Difesa come chiedono gli Usa, ma sicuramente raggiungeremo il 2%, che è il nostro impegno con la Nato”. Lo ha detto il vicepremier e ministro Antonio Tajani, a margine del Congresso Nazionale di Forza Italia.xr1/ads/mca2Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Difesa, Tajani “Difficile arrivare al 5% del Pil, sicuramente il 2%” Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS) – “Non parlerei di riarmo ma di politica della sicurezza. Èal 5% del Pil per lacome chiedono gli Usa, maraggiungeremo il 2%, che è il nostro impegno con la Nato”. Lo ha detto il vicepremier e ministro Antonio, a margine del Congresso Nazionale di Forza Italia.xr1/ads/mca2Unlimited News - Notizie dal mondo

Tajani: "Se aumentano i dazi è difficile arrivare al 5% del pil per la Difesa come chiedono gli Usa". Difesa, Tajani “Difficile arrivare al 5% del Pil, sicuramente il 2%”. Dazi, Tajani: se salgono difficile spendere 5% del Pil per la difesa. Dazi, Tajani: se salgono difficile spendere 5% del Pil per la difesa. Difesa, Tajani “Difficile arrivare al 5% del Pil, sicuramente il 2%”. Dazi, Tajani: se salgono difficile spendere 5% del Pil per la difesa | .it. Ne parlano su altre fonti

Dazi, Tajani: se salgono difficile spendere 5% del Pil per la difesa - Roma, 5 apr. (askanews) - "Certamente se aumentano i dazi è difficile arrivare al 5% del Pil per la difesa, così come chiedono gli Stati Uniti. Noi arriveremo sicuramente al 2% che è l'impegno che ... (libero.it)

Difesa, Tajani “Difficile arrivare al 5% del Pil, sicuramente il 2%” - È difficile arrivare al 5% del Pil per la difesa come chiedono gli Usa, ma sicuramente raggiungeremo il 2%, che è il nostro impegno con la Nato". Lo ha detto il vicepremier e ministro Antonio Tajani, ... (italpress.com)

Tajani: "Se aumentano i dazi è difficile arrivare al 5% del pil per la Difesa come chiedono gli Usa" - Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani ha collegato l'aumento dei dazi annunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump alle difficoltà italiane ad arrivare a una spesa per la D ... (repubblica.it)