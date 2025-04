Tudor | Ho trovato la squadra in un momento brutto adesso ci siamo rialzati e abbiamo iniziato a pedalare

Tudor, tecnico bianconero, presenta in conferenza stampa Roma-Juventus, gara valida per la trentunesima giornata di Serie A in programma domani alle 20:45. Le sue parole riportate da Tmw.

Tudor: «Se c'è un'etichetta che mi rappresenta? Si, ma non voglio rispondere»

Come ha vissuto la settimana?
«È andata bene e abbiamo lavorato su tutto. Sono contento. abbiamo lavorato sulle due fasi, sui piazzati e sulla condizione fisica. Ho visto i ragazzi con la voglia di fare bene».

Domani è decisiva per la Champions?
«È una partita importante, ma non decisiva. È una gara importante e affronteremo una squadra con una serie di risultati ottimi. Noi vogliamo pensare a noi stessi e fare le cose su cui stiamo lavorando».

