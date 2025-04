Gaza | il video del New York Times che disvela le bugie dell’IDF

video disvela come l'attacco al convoglio umanitario che si era precipitato a soccorrere alcune vittime di un precedente attacco israeliano sia stato deliberato, smascherando le bugie dell'Israel Defence Forces (IDF) che avevano parlato di un incidente. Il filmato è stato rinvenuto per caso sul cellulare di uno dei paramedici trovato insieme agli altri 14 operatori umanitari uccisi nell'occasione e sotterrati poi in una fossa comune verso la fine di marzo.Lo ha pubblicato il New York Times e lo ha rilanciato persino il Jerusalem Post, ricordando che quando gli organismi internazionali avevano denunciato l'eccidio, un portavoce dell'esercito israeliano, il tenente colonnello Nadav Shoshani, aveva dichiarato al NYT che l'IDF aveva attaccato diversi veicoli che "'avanzavano in modo sospetto' senza fari o segnali di emergenza verso le truppe israeliane, spingendole a sparare'".

