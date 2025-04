Parma Inter Inzaghi scioglie gli ultimi dubbi | grande novità a centrocampo

Parma Inter, Inzaghi scioglie gli ultimi dubbi sull’undici titolare che scenderà in campo al “Tardini”: c’è una grande novità a centrocampoSecondo quanto riportato dal giornalista Pasquale Guarro sul suo profilo X, Simone Inzaghi sembrerebbe aver finalmente chiarito le sue scelte per quanto riguarda l’undici titolare da schierare in campo per la partita del Tardini contro il Parma. novità rilevanti soprattutto a centrocampo, con Frattesi che va verso la panchina. Probabile formazione che dovrebbe vedere Calhanoglu, Asllani e Mkhitaryan.Inter, Frattesi verso la panchina. Probabile centrocampo con Calhanoglu, Asllani e Mkhitaryan.— Pasquale Guarro (@GuarroPas) April 5, 2025L’obiettivo dell’Inter è rimanere al primo posto nella classifica e tenere il Napoli a una distanza di sicurezza, attualmente a tre punti di differenza. Internews24.com - Parma Inter, Inzaghi scioglie gli ultimi dubbi: grande novità a centrocampo Leggi su Internews24.com di Redazioneglisull’undici titolare che scenderà in campo al “Tardini”: c’è unaSecondo quanto riportato dal giornalista Pasquale Guarro sul suo profilo X, Simonesembrerebbe aver finalmente chiarito le sue scelte per quanto riguarda l’undici titolare da schierare in campo per la partita del Tardini contro ilrilevanti soprattutto a, con Frattesi che va verso la panchina. Probabile formazione che dovrebbe vedere Calhanoglu, Asllani e Mkhitaryan., Frattesi verso la panchina. Probabilecon Calhanoglu, Asllani e Mkhitaryan.— Pasquale Guarro (@GuarroPas) April 5, 2025L’obiettivo dell’è rimanere al primo posto nella classifica e tenere il Napoli a una distanza di sicurezza, attualmente a tre punti di differenza.

