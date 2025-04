Doppio schianto in Valle Seriana morto operaio di Ponte Nossa | quella strada tutti i giorni tra casa e lavoro

morto tra le lamiere della sua Golf nel frontale con un suv. Era impiegato all’Itema di Colzate. Sei gli altri feriti nel pomeriggio di venerdì 4 aprile tra la galleria Del Dosso e il Ponte dell’Olsa, nessuno grave. Ecodibergamo.it - Doppio schianto in Valle Seriana, morto operaio di Ponte Nossa: quella strada tutti i giorni tra casa e lavoro Leggi su Ecodibergamo.it SULLA STATALE. Ambrogio Abbadini, 60enne originario di Gorno, ètra le lamiere della sua Golf nel frontale con un suv. Era impiegato all’Itema di Colzate. Sei gli altri feriti nel pomeriggio di venerdì 4 aprile tra la galleria Del Dosso e ildell’Olsa, nessuno grave.

Doppio schianto in Valle Seriana, morto operaio di Ponte Nossa: quella strada tutti i giorni tra casa e lavoro. Due brutti incidenti in territorio di Albino, traffico in tilt sulla statale della Val Seriana. Doppio incidente sulla Statale della Valle Seriana: muore un 60enne di Ponte Nossa. Doppio incidente sulla statale 671, morto un uomo. Traffico in tilt in Valle Seriana. Doppio incidente in galleria Montenegrone. Doppio incidente sulla statale 671, traffico in tilt in Valle Seriana. Ne parlano su altre fonti

Doppio schianto in Valle Seriana, morto operaio di Ponte Nossa: quella strada tutti i giorni tra casa e lavoro - SULLA STATALE. Ambrogio Abbadini, 60enne originario di Gorno, è morto tra le lamiere della sua Golf nel frontale con un suv. Era impiegato all’Itema di Colzate. Sei gli altri feriti nel pomeriggio di ... (ecodibergamo.it)

Incidente in Val Seriana, schianto tra auto e moto: sette feriti, tra cui tre bambine piccole - Sette persone sono rimaste ferite in un incidente tra una moto e un’auto avvenuto sabato pomeriggio lungo la Statale della Val Seriana all ... coinvolte nello schianto anche tre bambine ... (msn.com)