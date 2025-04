Iodonna.it - Laila Gohar firma scenografie squisite per il mondo della moda e oggetti surreali come i guanti da cucina con la perla. Pronti a innamorarvi dei suoi pigiami?

La specialità di, ha scritto il New Yorker, è offrire “sia spuntini che spettacoli”. Nei favolosi rinfreschi che organizza per il, da Prada a Hermès, ci sono torte di würstel, montagne di cinquemila marshmallow, sedie di pan di spagna e tante altre sorprese. Romero Britto alla Design Week: banana pop ea colori X Leggi anche › Salone del Mobile e Fuorisalone: Milano capitale del design ad aprile Insieme alla sorella Nadia ha creato il marchio di accessori per la casaWorld, e ogni tanto disegna anche per altri: tovaglie, vasi, piatti, un tavolo ispirato alle colombaie egiziane, quest’anno una collezione di biancheria da letto con Marimekko.