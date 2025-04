Corrieretoscano.it - Incendio sulla linea ferroviaria a Livorno, procura indaga per attentato

– Quello sui binari dellaRoma – Genova sarebbe stato unincendiario. In questo senso, infatti, starebbendo la. E in difesa del ministro dei trasporti, il segretario federale Matteo Salvini, si schiera l’intero partito, riunito a Firenze per il congresso. “Nel giorno in cui la sinistra e i suoi giornali ironizzano cercando di smentire i boicottaggi dei treni, ecco che – come spesso accade – ci pensa la realtà a cancellare le menzogne:sui binari a”, dice il segretario della Lega in Toscana, Luca Baroncini.“Traffico ferroviario bloccato per ore – aggiunge l’onorevole Tiziana Nisini – per una struttura di ripetizione dei segnali elettrici andata a fuoco. Un evento, che con buona pace di certa stampa, suona tanto come unalla sicurezza dei trasporti.