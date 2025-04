Koopmeiners difeso da Tudor | Di lui abbiamo parlato fin troppo! Nel calcio ci sono alti e bassi ma i giocatori forti come lui escono sempre

Koopmeiners, centrocampista della Juve, è stato difeso da Igor Tudor nel corso della conferenza stampa della sfida contro la Roma: le sue parole

Nella conferenza stampa pre Roma Juve, Igor Tudor ha difeso pubblicamente Teun Koopmeiners. Ecco cos'ha detto il croato.

Koopmeiners – «Di lui abbiamo parlato tanto, anche troppo. Ha lavorato normalmente come altri, ha fatto una bella settimana. È molto voglioso, disponibile. Nel calcio ci sono alti e bassi sempre, ma i giocatori forti escono sempre e lui è uno di questi. Ci darà una grande mano da qui alla fine»

