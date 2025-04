Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2025 ore 12:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati con Astral infomobilità un servizio dellaabbiamo con il raccordo dove per incidente troviamo delle sulla carreggiata esterna tra Tiburtina mentre interna per traffico intenso troviamo di rallentamenti tra tuscolane a e proseguendo sulla Laurentina & via del Mare spostiamo sul tattoo Urbano A24 dove sono stati rimossi entrambi i sinistri che in precedenza causano disagi rispettivamente da te sei Togliatti e Portonaccio per Mango di rallentamenti per traffico intenso nei prese l'immissione la tangenziale est in direzione del centro per quanto riguarda trasporto ferroviario in graduale ripresa la circone sulla linea dell'alta velocitàFirenze in precedenza sospesa per accertamenti le autorità giudiziarie i convogli registrano fine 60 minuti in ritardo per mano invece Los pensione circone la lineaPisa tra Civitavecchia e Santa Marinella infine gli eventi nella capitale prosegue fino a domenica l'edizione primaverile del Romics il festival del fumetto alla fine dipossibili rallentamenti sulla Portuense sua perché si sposa con il trasporto pubblico per l'evento sono stati attivati dei treni straordinari sulla linea fl1 traTuscolana a Fiumicino aeroporto maggiori informazioni sono disponibili sull'app di Astral infomobilità