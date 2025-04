Tgcom24.mediaset.it - Sara Campanella, "agonia durata qualche minuto"

Stefano Argentino è in isolamento, controllato 24 ore su 24. Da quattro giorni non mangia e non beve. Ai suoi legali è stato chiesto di convincerlo a mangiare. Continua invece a dire che vuole morire, si vuole suicidare. "Non volevo uccidere, le volevo bene" ha detto. Ma per il resto è chiuso, introverso.è stata uccisa con 5 coltellate, tre quelle a organi vitali (due inferte al dorso e una, quella mortale, al collo). La lama era abbastanza lunga.