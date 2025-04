Gli Usa lanciano i B-2 contro gli Houthi Messaggio strategico

Ilnon è tanto diretto ai guerriglieri yemeniti, quanto all’Iran e ai rivali del gruppo CRINK, che comprende Cina, Russia, Iran e Corea del Nord. Gli Stati Uniti hanno confermato l’avvio di operazioni militari di vasta portatai ribellinello Yemen già nelle scorse settimana, ma, utilizzando i sofisticati bombardieri stealth B-2 Spirit (tecnicamente equipaggiati per soddisfare le capacità d’attacco nucleare) alzano il livello della narrazione strategica attorno al dossier. Perché è anche a questo che serve la guerra, e nel caso specifico la campagna nell’Indo-Mediterraneo.È il dipartimento della Difesa statunitense a raccontare che i B-2 hanno condotto attacchi miratipostazioni, nell’ambito di un’operazione che vede coinvolte anche una portaerei – a cui in massimo dieci giorni se ne aggiungerà un’altra – e altre risorse militari strategiche nel Medio Oriente.

Gli USA usano per la prima volta il bombardiere strategico B2 per colpire gli Houthi.

Gli Usa lasciano a terra l'intera flotta di bombardieri B-2 dopo un misterioso incidente.

Russia e Stati Uniti lanciano missili balistici intercontinentali.