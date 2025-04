Thiago Motta è stato tradito dalla squadra? Il tecnico respinge l’accusa al mittente ma ha un rammarico | ecco cos’ha detto!

Thiago Motta, ex allenatore della Juve, ha respinto al mittente le accuse di chi ha paventato una squadra contro di luiIl gruppo Juve era contro Thiago Motta? Assolutamente no e a dirlo è lo stesso tecnico italo-brasiliano nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera. ecco le parole dell'ex allenatore bianconero.tradito dalla squadra – «No. lo sono una persona nitida, sono molto onesto e molto diretto con i miei giocatori. Quella volta avevo espresso con durezza nello spogliatoio i miei sentimenti. Però tradito no, mai, perché dal primo giorno questi ragazzi si sono allenati bene, hanno mostrato voglia di fare bene. Abbiamo superato momenti molto complicati, specie con gli infortuni, ma loro hanno sempre trovato il modo di dare qualcosa in più, nessuno ha fatto il furbo.

