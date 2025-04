Quifinanza.it - Il 30% del vino DOP italiano rischia di sparire per sempre

Il cambiamento climatico sta mettendo a rischio l’identità territoriale dei vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP). Secondo uno studio pubblicato su Nature, il 30% di questi era altamente vulnerabile a causa delle condizioni climatiche estreme già nel 2024 e le cose non sono destinate a migliorare se si considera come il clima sta cambiando, diventandopiù imprevedibile e violento.Alcune aree vitivinicole potrebbero non essere più adatte alla coltivazione delle varietà tradizionali, con il rischio di perdere la specificità che ha reso celebri i vini italiani nel mondo.Quali sono i vini DOP a rischio in ItaliaLo studio ha analizzato 1.085 vini a indicazione geografica europei per valutarne la vulnerabilità alle mutate condizioni ambientali. I risultati per l’Italia sono allarmanti:il 30% dei vini DOP è a rischio alto o molto alto,il 77% rientra nella categoria di vulnerabilità media.