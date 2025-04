Emilia Romagna tra gelo e vento torna l' allerta | ecco dove

Bologna, 5 aprile 2025 – Dopo la settimana primaverile, l'Emilia Romagna è pronta a rituffarsi nell'inverno. E la paura, adesso, è per il vento. La Regione ha infatti promulgato un'allerta gialla per vento, stato del mare e criticità costiera in tutta la parte sud. Si preannuncia una domenica in cui un'intensa perturbazione proveniente dall'est porterà con sé venti forti e un mare agitato, temperature drasticamente più basse e condizioni meteo che potrebbero causare disagi alla viabilità e alle attività all'aperto. "Nella giornata di domenica 6 aprile – avverte la Regione - sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da est nord-est con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore sul mare, sulla costa, sulla pianura romagnola e sui rilievi centro-orientali.

