Nonostante il divieto di avvicinamento torna a minacciare la sua ex | arrestato

arrestato un ragazzo di 22 anni, recentemente sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla ex fidanzata per violenza privata, lesioni personali, danneggiamento e minacce. Dalle indagini è emerso che sia nel corso che al termine della relazione sentimentale, il ragazzo l'aveva costretta a consentirgli di controllare le sue chat, le aveva impedito di partecipare ad una cena aziendale, l'aveva minacciata di morte e aggredita tanto da costringerla a ricorrere a cure mediche. Anche dopo l'esecuzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, il ventiduenne, dopo un po', ha violato il provvedimento ed è tornato a minacciarla. Lanazione.it - Nonostante il divieto di avvicinamento torna a minacciare la sua ex: arrestato Leggi su Lanazione.it Foligno (Perugia), 5 aprile 2025 – La Polizia di Foligno, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Spoleto con il beneficio dei domiciliari, haun ragazzo di 22 anni, recentemente sottoposto alla misura deldialla ex fidanzata per violenza privata, lesioni personali, danneggiamento e minacce. Dalle indagini è emerso che sia nel corso che al termine della relazione sentimentale, il ragazzo l'aveva costretta a consentirgli di controllare le sue chat, le aveva impedito di partecipare ad una cena aziendale, l'aveva minacciata di morte e aggredita tanto da costringerla a ricorrere a cure mediche. Anche dopo l'esecuzione della misura cautelare deldi, il ventiduenne, dopo un po', ha violato il provvedimento ed èto a minacciarla.

