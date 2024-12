Ilgiorno.it - Area B Milano: annullate 123 multe su 124 per violazioni ztl

Leggi su Ilgiorno.it

Non è la prima sentenza di questo tipo. E il fatto che ne siano arrivate almeno due sostanzialmente sovrapponibili nel giro di pochi mesi sembra segnare un trend giurisprudenziale che ora dovrà essere confermato o smentito dal Tribunale. Il contezioso legale di cui stiamo per parlare riguarda ancora una volta l’B, la maxi ztl pari al 72% del territorio cittadino attivata nel 2019 dal Comune per limitare l’ingresso dei veicoli alimentati a diesel. Nel corso degli anni, le restrizioni hanno riguardato sempre più auto. Compresa quella di un uomo che, stando a una delibera di Palazzo Marino appena pubblicata, è entrato inB pur senza autorizzazione per ben 124 volte, violando l’articolo 7 del Codice della strada. Il 18 luglio 2023, il proprietario della macchina ha aderito al servizio di Regione Lombardia denominato Move-In, che prevede l’installazione di una scatola nera e che in sostanza sostituisce i divieti con una limitazione chilometrica su base annuale.