Amazon, lavoratori in sciopero negli Usa: a rischio pacchi e regali di Natale

Sono migliaia idicheStati Uniti stanno incrociando le braccia per unoche rischia di non far arrivare in tempo sotto l’albero dicentinaia di. A fermarsi sono stati i dipendenti aderenti al sindacato Teamsters, ma non è escluso che altri possano seguirne l’esempio. In totale si parla di almeno 7 mila, meno dell’1 per cento della forza lavoro totaleUsa, appartenenti a sei diversi stabilimenti dislocati in quattro stati americani. Si tratta di unoattualmente di proporzioni nettamente inferiore a quello del novembre 2024. In prossimità del Black Friday, in programma il 29, si sono fermatiin 30 Paesi del mondo.Un tir diin Arizona (Getty Images).O’Brien: «Regalo in ritardo? Prendetevela con»Il presidente del sindacato, Sean O’Brien, ha dichiarato: «Se il vostro pacco è in ritardo per le feste prendetevela cone la sua insaziabile avidità.