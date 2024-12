Lanotiziagiornale.it - Allarme Coldiretti sui danni del clima, un messaggio pure per il governo

Leggi su Lanotiziagiornale.it

All’assemblea nazionale di, la più grande organizzazione agricola italiana e d’Europa (vicina alMeloni), non hanno voglia di scherzare. Alla presenza del segretario generale e del presidente di, Vincenzo Gesmundo ed Ettore Prandini, vengono snocciolati il bilancio dell’annata nei campi e idella crisitica.Sono saliti a 9 miliardi di euro icausati nel 2024 dai cambiamentitici e dalle epidemie all’agricoltura italiana, con un impatto dirompente sui redditi delle imprese, già alle prese con i problemi causati dalla concorrenza sleale delle importazioni dall’estero e dagli elevati costi di produzione.tici e crisi agricola: un settore in ginocchioSiccità e maltempo hanno devastato le produzioni agricole da Nord a Sud con cali a doppia cifra per alcune produzioni simbolo della Dieta mediterranea, così cara al ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, che, pietrificato, segue i lavori in platea.