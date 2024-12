Ilgiorno.it - Aids, terapia e prevenzione virus Hiv: le nuove frontiere

Milano –Hiv, quali novità indai farmaci antiretrovirali a lunga durata d'azione? E' il tema del convegno nazionale 'Long-Acting retrovirals - looking at the future', organizzato dall'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani Irccs di Roma e dall'Asst Fatebenefratelli Sacco - Università degli Studi di Milano. Un nuovo capitolo dell'alleanza anti-fra i due centri, che insieme hanno lanciato nelle scorse settimane un programma pilota di accesso alla profilassi pre-esposizione (PrEP) iniettiva con cabotegravir. Partito a dicembre, si propone di includere 800 persone a rischio che sono escluse dalla PrEP orale per difficoltà di accesso, intolleranza, bassa aderenza o interruzione dei farmaci. "La profilassi pre-esposizione è un modo per prevenire l'infezione da Hiv per le persone che non hanno contratto il, ma che sono ad altissimo rischio - ricordano Andrea Antinori, direttore del Dipartimento clinico dello Spallanzani, e Andrea Gori, direttore del Dipartimento di Malattie infettive del Sacco, chairs del convegno che si è svolto ieri allo Spallanzani - La PrEP per via orale, se assunta quotidianamente o secondo lo schema indicato dal medico specialista, è molto efficace nelladell'Hiv.