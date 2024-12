Ilgiorno.it - Addio a Ferdinando Pomarici, magistrato simbolo della lotta a mafia e terrorismo a Milano

, ilche da sempre è stato in prima linea in Procura anellaallae al. In pensione da nove anni, gli amici lo chiamavano affettuosamente "Enrico", si è spento nelle scorse ore. Per oltre 40 anni ha indossato la toga del pubblico ministero occupandosi delle indagini che hanno tracciato la storia del Paese. Arrivato anel ‘76 come sostituto procuratore, fin da subito si occupò di casi molto delicati, ossia i sequestri di persona e fu il primo in Italia ad applicare il blocco dei beni in modo da impedire alle famiglie di pagare il riscatto. Fu pionieristico nel promuovere l’adozione del blocco dei beni, una strategia che ha impedito, in molti casi, che le famiglie delle vittime versassero denaro, interrompendo così l’economia illecita legata ai sequestri.