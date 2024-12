Game-experience.it - STALKER 2: Heart of Chornobyl è un successo: ha recuperato i costi di sviluppo in meno di un mese

Lanciato il 20 novembre 2023 per PC e Xbox Series XS,2:ofsi è già dimostrato undi mercato, riuscendo a recuperare idie generando profitti indi un.A confermarlo è stato direttamente Maksym Krippa, proprietario di GSC Game World, nel corso di un’intervista a Forbes (grazie alla segnalazione di Insider Gaming). Il gioco ha raggiunto traguardi straordinari vendendo oltre un milione di copie nei primi due giorni, un risultato impressionante considerando che il titolo è incluso all’interno di Xbox Game Pass senzaaggiuntivi.Krippa ha anche rivelato che sono in corso trattative per un adattamento live action del gioco. Sebbene i dettagli siano ancora pochi, l’idea di portare l’universo disul grande o piccolo schermo è un chiaro segno della popolarità e del potenziale del franchise.