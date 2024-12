Spero che i Magpies possano fare un passo avanti per porre fine alla lunga siccità dei trofei

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-17 12:22:33 Giorni caldissimi in redazione!Eddie Howe spera disperatamente che la sua squadra possa “realizzare qualcosa di speciale” e rivendicare il primo trofeo importante del Newcastle in 69 anni nella Coppa EFL in questa stagione.Inon vincono un trofeo nazionale dFA Cup del 1955, ma domani sera affronteranno i quarti di finale con il Brentford favorito per assicurarsi un posto nelle semifinali.Howe ha detto: “Siamo qui per questo. Quando sono arrivato a Newcastle ho detto chiaramente che era quello che volevo ottenere. Parlo a nome dei giocatori e dello staff tecnico a questo riguardo. “Quando si arriva a questa parte della competizione è importante riconoscere che questo è il nostro obiettivo e ciò che stiamo cercando di. Questi giochi assumono un’enorme importanza quando si arriva alle fasi finali.