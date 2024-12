.com - Serie C / L’Ascoli ricorda Costantino Rozzi a 30 anni dalla sua scomparsa

Se ne andava 30fa il “Presidentissimo” bianconero. Suo il merito di aver fatto conoscere Ascoli egrazie alle imprese sportive della squadraVALLESINA, 18 dicembre 2024 – Se ne andava 30fa, il 18 dicembre 1994 il Presidente del.Figura di riferimento non solo del calcio marchigiano, che convisse stagioni indimenticabili nella massimaprincipalmente negli’80, ma del calcio italiano tutto.Una personalità spiccata, travolgente, che seppe coinvolgere una città, un territorio ed un’intera Regione attorno ad una squadra che diventò protagonista in un periodo in cui il calcio italiano fu giudicato il migliore al mondo, e che vide sbarcare nel nostro Paese i più grandi giocatori in circolazione.iniziò la sua avventura in società rilevando la vecchia “Del Duca Ascoli” nel 1968, con i bianconeri allora inC.