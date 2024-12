Sanremo 2025 Conti svela i titoli dei brani in gara

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – La febbre disale con l’annuncio deidelle canzoni in. Durante la serata di Rai1 ‘Sarà’, il direttore del festival Carlohato iche ascolteremo sul palco dell’Ariston dall’11 al 15 febbraio. Il primo ad essere presentato è Francesco Gabbani. L’artista torna con ‘Viva la vita’, un brano che, come spiega lo stesso artista, “è una celebrazione della vita in quanto tale”. Anche Clara è tra i big con ‘Febbre’, una canzone che, nelle sue parole, rappresenta “la vita che sale e scende”. Achille Lauro presenta ‘Incoscienti Giovani’, ispirata, come di consueto per l’artista, “a storie vere e parla di noi, giovani incoscienti”. Debutto aper Brunori Sas con ‘L’albero delle noci’, una canzone che “parla della gioia e della rivoluzione che porta una nuova nascita.