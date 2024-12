Tpi.it - Russia: arrestato un sospetto per l’omicidio del comandante della Difesa nucleare

Le autorità russe hannoun cittadino uzbeko di 29 anni, accusato di essere stato reclutato dai servizi segreti ucraini, perdeldelle forze diradio, chimica e biologica, Igor Kirillov, e del suo vice, rimasti uccisi ieri in un attentato a Mosca rivendicato da Kiev. Le generalità del sospettato non sono state divulgate ma l’agenzia di stampa ufficiale russa RIA Novosti ha identificato l’come Akhmad Kurbanov sulla base di un’analisi dei suoi profili social.Al sospettato si legge in un comunicato diramato oggi dall’ufficio stampa del Servizio di sicurezza federale russo (Fsb), era stata “promessa una ricompensa di 100mila dollari e un viaggio in un paese dell’Unione europea. “Lo Fsb, in collaborazione con il Ministero degli Interni russo e il Comitato Investigativo Russo, ha condotto azioni operative e investigative congiunte.